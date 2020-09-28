Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственным орденом «За заслуги» II степени митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на m-church.org.ua, Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита на Закарпатье посетил храм в честь святителя Николая, который находится в аэропорту Ужгорода. Здесь он вручил митрополиту Мукачевскому и Ужгородскому Феодору государственную награду – орден «За заслуги» II степени.

Во время встречи владыка рассказал Президенту об истории и жизни Мукачевской епархии УПЦ, а также поблагодарил за удостоенную честь носить высокую государственную награду.

Как сообщалось ранее, митрополит Феодор был награжден ко дню независимости Украины.

В документе подчеркивается, что соответствующими наградами отмечен ряд украинцев за «значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм».