Участники международного форума «Люди мира» просят Президента Украины Владимира Зеленского обратиться к лидерам Нормандской переговорной группы сделать все возможное для установления мира на Востоке Украины.

Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ, текст обращения к Президенту был обнародован участниками форума сегодня на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре.

«Мы обращаемся к Вам, глубокоуважаемый господин Президент, а также ко всем общественным силам, гражданам Украины и международного сообщества с предложением о сотрудничестве и объединении усилий в совместной работе по окончании войны, предотвращению социальной, экологической и гуманитарной катастроф, возрождению и устойчивому развитию Донецкой и Луганской областей», - говорится в документе.

Участники мероприятия сообщили о том, что Международный гражданский Форум «Люди мира» станет постоянно действующим.

«Для этого мы создаем мощный инструмент общения - интерактивную и открытую для всех граждан медиа-площадку, где будут проходить дискуссии и рабочие коммуникации по темам форума. Большинство из тех, кто принял участие в работе форума - это люди, живущие рядом с линией разграничения, и переселенцы, как никто сильно чувствуют разницу между реальным лицом войны и отражением в телевизорах», - отмечают участники.

В то же время они констатируют: «на нашей родине, украинской земле, шесть лет идет война».

«В мирные двери наших домов пришла смерть, пришло горе, разделило наши города и села, наши семьи, близких и родных людей. По какой шкале сегодня можно измерить масштаб нашей трагедии? За годы этой войны появились десятки тысяч могил на нашей земле. Часто мы хоронили близких под огнем, прямо во дворах своих домов, потому что не могли донести убитых родственников на кладбище... Кому-то залпы градов и щелчок снайперского огня в широких украинских степях стали энергичным импульсом для политического и финансового лифта. Для них наши кровь и слезы, горе простых людей, стали топливом для дьявольского механизма по накоплению денежных знаков», - констатировали участники форума.

На открытии форума, который состоялся 21 сентября в Святогорской лавре, участники рассмотрели состояние дел в социальной сфере жизни жителей и переселенцев Донбасса и Востока Украины и начали разработку программы действий по восстановлению мирной жизни людей.

Участники форума планируют создание исполнительного органа, который будет представлять проекты и программы в органах государственной власти, местного самоуправления, международных учреждениях и организациях.