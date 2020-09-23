также в разделеОбщество
В Украине планируют создать госреестр прав на объект незавершенного строительства 10
Лубинец: Вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы 18
Украина заняла 14 место в мире по числу новых больных COVID-19 за сутки 7
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 3497 человек 15
На Донбассе вчера наблюдалась тишина 7
Укрзализныця возобновила посадку пассажиров еще на двух станциях 12
22 сентября. Картина дня 38
На время карантина школы могут отказаться от оценок 12
В Чехии белоруса приговорили за помощь сепаратистам на Донбассе 14
Президент подписал закон об усилении наказания за угон авто 16
Жителям Донбасса начнут выплачивать компенсации за разрушенное жилье 25
Степанов: Медики получат повышенную зарплату в конце сентября 18
На Закарпатье задержал интернет-агитатора, призывавшего к свержению власти 14
В Минздраве объяснили, почему долго делают тесты на коронавирус 19
В Украине запускают единый электронный билет SmartTicket 180
К ослаблению карантина готовы только две области 18
Главного патрульного Донетчины подозревают в незаконном хранении боеприпасов 12
ООН рекомендует Украине из-за пандемии амнистировать часть осужденных 19

Сегодня состоится рассмотрение апелляции института Нацпамяти на решение суда, подтвердившее то, что символика дивизии СС «Галичина» является нацистской. Накануне суда адвокату Людмиле Браславской поступили угрозы, а ночью в подъезде и на двери истца Натальи Мясниковой развесили листовки (около 20 штук) с ее портретом, рунами СС и лозунгом «Слава нации, смерть врагам».

Об этом сообщил в Фейсбук директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает «Капитал».

Он привел скриншот сообщения, которое получила адвокат. В нем, в частности, содержаться угрозы физической расправы в адрес судей и сотрудников Окружного админсуда Киева.

«Все сотрудники и судьи Окружного административного суда Киева объявляются пособниками путинско-кремлевских сепаратистов и их холопов во власти, а в случае, если вы откажете в удовлетворении апелляционной жалобы, это не пройдет вам безнаказанно!, — пишет анонимный автор.

Также он требует «отменить преступное решение Окружного административного суда Киева и официально заявить, что символика дивизии „Галичина“ не является нацистской, — и публично извиниться перед народом Украины..»

«Иначе — зажгутся факелы расплаты. Мы придя к каждому — и вся Украина увидит ваши кровавые слезы покаяния... Мы покажем вам, какими в действительности являются нацисты!», — угрожает автор сообщения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18