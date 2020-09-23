Сегодня состоится рассмотрение апелляции института Нацпамяти на решение суда, подтвердившее то, что символика дивизии СС «Галичина» является нацистской. Накануне суда адвокату Людмиле Браславской поступили угрозы, а ночью в подъезде и на двери истца Натальи Мясниковой развесили листовки (около 20 штук) с ее портретом, рунами СС и лозунгом «Слава нации, смерть врагам».

Об этом сообщил в Фейсбук директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, передает «Капитал».

Он привел скриншот сообщения, которое получила адвокат. В нем, в частности, содержаться угрозы физической расправы в адрес судей и сотрудников Окружного админсуда Киева.

«Все сотрудники и судьи Окружного административного суда Киева объявляются пособниками путинско-кремлевских сепаратистов и их холопов во власти, а в случае, если вы откажете в удовлетворении апелляционной жалобы, это не пройдет вам безнаказанно!, — пишет анонимный автор.

Также он требует «отменить преступное решение Окружного административного суда Киева и официально заявить, что символика дивизии „Галичина“ не является нацистской, — и публично извиниться перед народом Украины..»

«Иначе — зажгутся факелы расплаты. Мы придя к каждому — и вся Украина увидит ваши кровавые слезы покаяния... Мы покажем вам, какими в действительности являются нацисты!», — угрожает автор сообщения.