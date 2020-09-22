Президент России Владимир Путин и его ближайшие помощники, вероятней всего, руководят операцией против бывшего вице-президента Джо Байдена, таким образом вмешиваясь в выборы президента США 2020 года. Об этом говорится в отчете Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который опубликовало американское издание The Washigton Post, сообщает 112 Украина.

"По нашим оценкам, президент Владимир Путин и самые высокопоставленные российские официальные лица осведомлены и, вероятно, руководят операциями влияния России, направленными на очернение бывшего вице-президента США Джо Байдена, поддержку президента США Дональда Трампа и разжигание общественной розни в преддверии выборов в США в ноябре", - говорится в отчете агентов ЦРУ, которые сотрудничали с Агентством национальной безопасности (АНБ) и Федеральным бюро расследований (ФБР).

В отчет также включены подробности проведенного управлением анализа деятельности украинского народного депутата Андрея Деркача по распространению компрометирующей информации о Байдене.

Минфин США определил Деркача как российского агента, но публично не сообщалось, что ЦРУ, АНБ и ФБР полагают, что Путин может лично руководить кампанией.

ЦРУ, АНБ и ФБР от комментариев отказались, но ни одно из трех агентств не оспаривало какие-либо детали этого сообщения. Белый дом также отказался от комментариев.