Каждый раз мы должны честно вопрошать у себя: все ли наши занятия благоугодны Богу?

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

«Мы рассматриваем свои дела большей частью только так: необходимо это делать или можно без этого обойтись? К тому же, обойтись без многого можно, но не хочется. И выходит, что дела выжимают из нас все силы, уносят время, лишают здоровья. А все ли из наших занятий благоугодно Богу? Если бы мы это ставили в главу угла, то, возможно, многое бы делали совсем по-другому. Ну, скажем, есть условия жизни, которые не от нас зависят и они диктуют нам, как поступать в том или ином случае. Да, но и в наших условиях, прежде всего, мы об этом и заботимся. Много ли мы можем изменить? Пусть не все, но что-то изменится, когда мы будем по-настоящему заботиться о том, чтобы все делать так, как это угодно Богу», - отметил митрополит Антоний.

Размышляя над призывом-обращением апостола Павла к Ефесянам (Еф. 5:10-19),владыка напомнил, что тот, кто «часами сидит у телевизора или монитора компьютера, знает, что погружается в дела тьмы, знает и о их бесплодности, даже вреде: время теряет бездарно, память замусоривает, устает зря, возбуждается бестолку, одни потери. Дел тьмы много. Пустая болтовня, например, из их числа, жажда не отстать от моды и многое другое».

Митрополит Антоний объяснил, что рассудительный совет духовного человека поможет исправить привычку заниматься тем, что опустошает душу и убивает время.

«Апостол Павел советует самим не участвовать и близких обличать. Но обличать надо так, чтобы не вызвать раздражения и противления. На это дан всем разум. Святые отцы, приводя это место из Послания апостола говорят, что все то, что выносится на свет, то есть о чем говорится с сожалением, с покаянием, с желанием исправиться, вырваться из власти греховных привычек, – милостью Божией просветляется. Не то, что плохое станет хорошим и тьма – светом, а то, что вытащенное на свет Божий теряет свое разрушающее действие. На этом базируется практика духовного общения, когда можно более опытному и доброму человеку вытряхнуть все накопившееся в душе, чтобы освободиться, успокоиться и окрепнуть. Здесь очень важно, кому открыть душу», - подчеркнул архиерей.

По его словам, «борющийся со всем тем, от чего душа впадает в спячку, тем более с помощью того, кто победил сам в себе все препятствия в жизни во Христе, может почувствовать себя воскресшим для жизни новой. Для этого важно не терять времени, учиться в жизни рассудительности, постоянно проверять все свои поступки, мысли, чувства».

Митрополит Антоний напомнил, что христианам, требуется постоянная трезвенность, как в прямом, так и в переносном смысле: важно не позволять себе увлекаться чем-то, что помешает исполняться Святым Духом.