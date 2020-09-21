В Киево-Печерской лавре Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед академическим храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы Киевских духовных школ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, Предстоятелю сослужили архиепископ Фастовский Дамиан, епископ Барышевский Виктор, ректор КДАиС епископ Белогородский Сильвестр, епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий, епископ Згуровский Амвросий, епископ Бородянский Марк, преподаватели и студенты Киевских духовных школ в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнял хор Академического храма под руководством архимандрита Леонтия (Тупкало).

За богослужением вознесли особые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

Также была вознесена заупокойная молитва о почившем духовнике Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрите Аврамии (Куяве).

Священнослужители совершили чин славления перед иконой праздника Рождества Пресвятой Богородицы. После отпуста Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил паству с праздником и благословил всех.