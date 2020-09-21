Полноценный диалог по вопросу достижения мира на украинской земле должен стать приоритетом для всех здоровых сил общества.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии Vesti.ua.

«"Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими" (Мф. 5, 9). Размышляя над этими словами Евангелия, святитель Иоанн Златоуст отметил: "Здесь Христос не только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует еще более, – именно того, чтобы мы примиряли несогласия и других; и опять представляет также духовную награду. Какую же? "Ибо они будут наречены сынами Божьими", так как и дело Единородного Сына Божьего состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее"», - напомнил архиерей.

Данное толкование, добавил он, показывает, что миротворчество – это не только следование заветам Господа, но и обязанность, которую Он на нас возлагает.

«Активное движение к миру нельзя загнать в рамки каких-либо политических или идеологических целей. Оно гораздо выше и чище любых сиюминутных программ, лозунгов или концепций. И поэтому обвинения Церкви в том, что ее стремление к миру является частью какой-то политической игры можно уподобить, например, ничем не обоснованной и абсурдной позиции видеть в словах Евангелия о миротворцах некий политический заказ», - отметил владыка.

Он подчеркнул, что миротворчество – это Божье дело, которое «должно совершаться на основе искреннего желания услышать и понять друг друга, но очень сложно продвигаться вперед в условиях постоянного информационного шума, наполненного разжиганием вражды, манипуляциями и методиками расчеловечивания противоположной стороны».

Митрополит Антоний призвал общество к конструктивному диалогу и назвал достижение мира главной задачей для всех украинцев.

«Учитывая это, нам всем необходимо не просто понять, но и приложить все усилия для того, что пропаганда войны навсегда осталась в прошлом. Эта задача, наравне с налаживанием полноценного диалога по вопросу достижения мира на украинской земле, должна стать приоритетом для всех здоровых сил общества на ближайшую перспективу», – заключил управделами УПЦ.