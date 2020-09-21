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Россия сама себя загнала в ловушку с Минскими договоренностями. Об этом заявил в эфире канала «Украина 24» вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Когда россияне согласились на эту политико-дипломатическую договоренность, которую мы называем Минскими соглашениями, поскольку это не является международным договором, они себя в том числе поставили в определенную ловушку, потому что они согласились на то, что выборы в ОРДЛО будут проходить под контролем Бюро демократических институтов прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ).

Соответственно, они работают только с Копенгагенским стандартом, который четко предусматривает, что не могут быть свободные независимые выборы на территории, если она не контролируется правительством. Потому что правительство обязано дать гарантии безопасности работникам мониторинговой миссии, которая приезжает», — сказал он.

 
ForUm

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