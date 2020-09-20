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Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты обладают уникальным оружием. По его мнению, Россия, Китай и КНДР завидуют США в этом вопросе.

Об этом американский президент заявил во время выступления перед сторонниками в штате Северная Каролина.

«Всего за 3,5 года при моей администрации мы восстановили потрясающую мощь ВС США... Мы создаем и создали оружие, подобного которому этот мир никогда не видел... Я просто говорю вам, что президент (России Владимир, - ред.) Путин и председатель КНР Си Цзиньпин... Россия, Китай, КНДР, все завидуют тому, что мы делаем», - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Трампу на этой неделе прислали пакет с ядовитым веществом - рицином. Однако пакет не дошел до адресата, его перехватили правоохранители.
ForUm

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