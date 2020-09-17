Накануне выборов мэра Киева действующий столичный градоначальник Виталий Кличко якобы украл телефон своего потенциального противника Андрея Пальчевского. Об этом сам пострадавший рассказал в видеообращении на странице в Facebook, сообщают vesti.ua.

По словам кандидата в мэры Киева, Кличко похитил у него телефон в ресторане. Пальчевский утверждает, что отдыхал в заведении с друзьями, когда Кличко подбежал к официанту, выхватил у него телефон оппонента и пообещал передать.

«Верни телефон, который ты вчера украл со стола, за которым я сидел с компанией... быстро подбежал, выхватил его у официанта и сказал, что передашь», — возмутился Пальчевский. Он утверждает, что аппарат ему так и не вернули, из-за чего политик был вынужден написал заявление в полицию.

Сам Кличко на своей странице в соцсети написал, что проезжал по улице Ярославов Вал и увидел за одним из столиков Пальчевского со «спутницей». Он утверждает, что заметил официанта, который с забытым телефоном в руках разыскивал его владельца. Кличко уверяет, что «дедуктивным методом установил, что это телефон спутницы Андрея Пальчевского», и пообещал официанту передать аппарат владельцу.

Пальчевский опровергает версию Кличко, считая, что действующий мэр просто имел желание покопаться в его телефоне. «На самом деле, он думал, что это мой. Ведь хорошо накануне выборов получить телефон своего оппонента, засунуть туда свой нос и порыться там», - считает Пальческий.

По его словам, официанта уже опросили правоохранители. «Со слов официанта, который хотел забрать оставленный на столе мобильный, выглядело это так. Подбежал мэр города, забрал телефон, сказал, что он вызывает доверие у киевлян и передаст его куда надо. При этом официант требовал от Кличко не забирать телефон, но мэр настоял», - утверждает политик, добавляя, что сам никогда бы не поверил, что мэр города способен «выскочить из своего джипа, быстро подбежать и украсть чей-то телефон».

Пальчевский уверен, что правоохранители могут классифицировать действия Кличко как мошенничество или грабеж. «Один уже воровал шапки и стал президентом, но надеюсь, что Кличко это с рук не сойдет», - подчеркнул он.