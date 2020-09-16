Глупость является душевным недугом, берущем свое начало в гордости, гордыни и самомнении.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Немногие осознают последствия глупости. Глупый человек опасен и следует избегать общения с ним:такой человек может дезориентировать, он не отличает добро от зла, хорошее от плохого и своими словами способен нанести непоправимый вред душе и сбить с верного пути. Как правило, глупцы очень самонадеянны, они выставляют свое мнение как истину в последней инстанции, ни грамма не сомневаясь в своей правоте, чем многих сбивают с толку», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, глупость всегда сопровождается многословием и отсутствием какого-либо такта и воздержания.

«Глупец, человек, не осознающий свое невежество, не может быть истинным христианином и принести пользу Церкви, он не способен никому достойно рассказать о Боге и Церкви», - подчеркнул владыка.

Кроме того, часто для глупых людей не существует никаких духовных ценностей.

«Глупец отрицает Божие присутствие в своей жизни, он уверен, что все происходит только благодаря его усилиям и «находчивости». Это плохой знак. Также люди невежественные смеются над всем святым, не уважают стараний других, высмеивают чьи-то стремления стать лучше, кощунствуют. Для них не существует ничего святого, они ни перед чем не благоговеют», - сказал управделами УПЦ.

Он дал совет, как выявить глупость и бороться с ней.

«Одна из возможностей выйти за рамки своей глупости – найти мудрого наставника и довериться ему. Бесполезно спорить с глупцом, глупость непобедима у тех, кто не желает ее победить. Но лучше всего – почитать самого себя за глупца, постоянно сомневаться в своей правоте и значимости. И за такое смирение Господь обязательно одарит Своей мудростью», - заключил митрополит Антоний.