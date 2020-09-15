Напомним, что 11 сентября в Берлине состоялась встреча Андрея Ермака и Дмитрия Козака, а также советников канцлера Германии и президента Франции. Сразу после завершения переговоров выступил замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак сообщив, что прорывов не случилось и возможность встречи лидеров нормандской четверки даже не обсуждали. На сайте президента Украины отчет о встрече был опубликован спустя более чем через два часа после окончания переговоров. Банковая в целом обошлась достаточно расплывчатыми формулировками. Но заявление Козака о возможности внесения изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов все-таки было подтверждено.

Блогер сетевого издания WikiLeaks Рогимов Владислав на своей колонке прокомментировал результаты встречи украинской власти в Берлине: «Переговоры о мире в Берлине были сорваны по вине украинской власти, а о результатах встречи – циничным образом соврали.

Во-первых, в заявлении Офиса президента от 10 сентября 2020 года о срыве инспекции в Шумах, команда Зеленского соврала о «ряде требований (со стороны ОРДЛО), которые противоречат друг другу, искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня» и про «постоянное изменение запросов российской стороны».

В документах со встречи в Берлине мы видим одно требование российской стороны: «до 18 сентября 2020 года исполнение решений ТКГ от 09 сентября 2020 года о совместном с представителями ОРДЛО в СЦКК обследовании инженерных укреплений Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы». Рогимов считает, что не было никаких других требований, которые могли бы привести к срыву инспекции в Шумах, а значит «режим тишины» был сорван из-за невнятной позиции украинской власти.

И еще один пример циничного лицемерия.

В заявлении команды Зеленского: За шесть недель с 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий (прекращения огня).

Российская сторона на переговорах в Берлине предлагала провести «незамедлительное расследование всех фактов нарушений режима прекращения огня».

«Если таких нарушений не было, то чего тогда боятся у Зеленского? Пригласите ОБСЕ, проведите расследование, спросите у местных жителей, если не верите сообщениям «ДНР». Пусть будет справедливое расследование – чего боятся киевские власти?

Особый цинизм – это следующее обвинение в срыве инспекции в Шумах: «фактический отказ России и представителей незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО соблюдать достигнутые договоренности».

Именно украинские власти, именно отсутствие политической воли у Зеленского, именно страх перед радикалами и безответственность перед собственными гражданами, которые требуют мира, привели к тому, что режим прекращения огня поставлен под угрозу, а боевые действия не прекращены.

У продолжения войны есть фамилия, имя и отчество: Зеленский Владимир Александрович», - резюмировал блогер Владислав Рогимов.