также в разделеРелигия
В Киевских духовных школах проведут международную конференцию, посвященную 30-летию дарования Грамоты о независимости и самостоятельности УПЦ 5
В Сербии установили памятник Патриарху, которого при жизни называли «живым святым» 6
В столице при храме УПЦ создадут духовно-просветительский центр для детей и взрослых 25
Митрополит Антоний рассказал, почему важно доверять Богу 12
Православный документальный фильм «Где ты, Адам?» покажут еще в 10 городах Украины 21
В Харьковской, Нежинской и Черкасской епархиях освящены храмы УПЦ 15
В Киево-Печерской лавре открылась православная ярмарка 9
В УПЦ считают, что новые требования к кинопремии «Оскар» - против христианских ценностей 12
Митрополит Онуфрий объяснил, как прощение способно изменить жизнь 15
Митрополит Антоний рассказал, для чего дается Божественная благодать 11
На Донбассе община храма УПЦ на линии разграничения отметила престольный праздник 14
Предстоятель УПЦ рассказал, как человек может проявить свою любовь к Богу 11
Сегодня Православная Церковь празднует церковное Новолетие 115
Патриарх Кирилл рассказал, как день Усекновения главы Иоанна Предтечи связан с Днем трезвости 19
В УПЦ объяснили, как выбор трезвости помогает сохранить нацию и самосознание 17
Митрополит Антоний рассказал о величии веры Иоанна Предтечи 11
Митрополит Онуфрий объяснил, как терпение способно преодолеть грехи и недостатки 11
Начала работу электронная библиотека Минской духовной академии 23

Прямые угрозы жизни и оскорбительные высказывания со стороны священства ПЦУ свидетельствуют о нарушении права на свободу совести и предвзятое отношение к верующим и духовенству Украинской Православной Церкви.

Фото: ТАСС

Об этом заявил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, комментируя сообщения с угрозами, которые прислал один из клириков ПЦУ священнику УПЦ Павлу Белому в Фейсбук.

«Священнослужитель» так называемой Православной церкви Украины счел возможным написать о. Павлу следующее: «Слушай, Павел Белый, не очень выступай на нашей земле, а то будешь в украинском черноземе совсем не белым», «Мы тебя берем на мушку, готовься к чернозему. Мы тобой занялись». Нет необходимости комментировать явно уголовный стиль этого «батюшки»; пусть в ПЦУ сами думают, кто именно пополняет их ряды и с кем им приходится стоять локоть к локтю», - отметил Владимир Легойда.

Он отметил, что участились сообщения об избиениях и угрозах верующим УПЦ, захватах храмов со стороны активистов и клириков ПЦУ.

«Происходит это все при попустительстве украинских властей и правоохранителей, в то время как страны, называющие себя друзьями Украины и подконтрольные им общественные и межгосударственные организации, демонстрируют весьма выборочный, предвзятый подход к освещению подобных новостей. Остается только согласиться с комментарием отца Павла Белого: «Вот вам свобода совести, вероисповедания и «настоящая» демократия». И, конечно, пожелать сил, как моральных, так и физических всему духовенству канонической Украинской Православной Церкви», - написал Владимир Легойда.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги