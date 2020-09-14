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Важно беречь одежду своей души незапятнанной грехами и иметь в себе силы попросить у Бога прощение.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди.

Предстоятель напомнил Евангельскую притчу о Царстве Небесном (Мф. 22: 1-14), обратив особое внимание на человека, который не был одет в свадебную одежду и поплатился за свою гордыню.

«Мужчине надо было сказать: «Прости, Господи, я забыл, что у меня нет свадебной одежды», – и Господь дал бы ему чистую одежду. Но он загордился и ничего не ответил… Человеческая жизнь – это тот период, за который мы должны подготовить одежду своей души, чтобы быть достойными участия в брачном торжестве, которое Господь совершил ради нашего спасения», – подчеркнул Блаженнейший.

По его словам, одежда души «отбеливается» с помощью покаяния, молитвы и добрых дел.

«Когда человек совершает какой-то грех, то ставит пятно на свою одежду. А чтобы это пятно удалить, надо сказать: «Господи, я виноват, я согрешил, я поступил неправильно». Господь Своей благодатью смывает это пятно с нашей души. Мы много пятен кладем на себя, но редко говорим: «Господи, прости!». Наши души грязные и нечистые, и мы должны помнить, что Бог дает чистую одежду, надо просить Его о милости и каяться в своих грехах», - отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий призвал верующих к молитве, покаянию, смирению и творению добрых дел.

«Пусть Господь помогает каждому из нас, дорогие братья и сестры, чтобы мы в покаянии, молитве, смирении, терпении, в добрых делах проводили свою земную жизнь, чтобы мы покаянием очищали ту греховную грязь, которая цепляется к нам каждый день и каждый час, чтобы наша душа была достойна по своей одежде войти в Чертог Небесный, который называется Царством Небесным», – заключил Архипастырь.
ForUm

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