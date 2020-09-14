История постельного белья: краткий экскурс в прошлое

Каждый день нас окружает масса вещей. О их происхождении мы практически не задумываемся. Тем не менее, история некоторых из них очень интересна. К примеру, знаете ли вы, какие народы стали первыми застилать постельное белье в месте отдыха? А у каких впервые появилась спальня, как отдельная комната?

Историки утверждают, что отдельное место для сна появилось в жилищах древних Шумеров. Вероятнее всего, о постельном белье в те времена еще не имели никакого представления, но первый шаг к уютному месту для отдыха уже был положен.

Думаем, никто не удивится большой вероятности того, что первое постельное белье на своих спальных ложах стали расстилать в Древнем Риме. Этот замечательный период истории относится к тем временам, когда началась активная торговля тканями из восточных стран - Египта, Индии.

А вот в центральную и восточную Европу привычка отдыхать на постельном белье пришла только в эпоху Ренессанса. И то, только у знати, крестьяне же и бедные ремесленники по прежнему не имели представления, как выглядит полный комплект постельного белья.

Рококо и Барокко внесли в оформление постельного белья значительные изменения: освежили кружевом, украшали вышивкой и аппликациями. В этот же период зародилась мода среди прочих узоров вышивать инициалы на комплекте постельного белья. Это было вызвано еще и необходимостью. Таким образом узнавали свой комплект в прачечной, куда отдавали его на стирку.

В наше времена все гораздо проще. Инициалы не нужны, комплекты не столь изысканны, а изготавливаются из простых и практичных тканей. Так, в интернет-маазине вы купите постельное белье из бязи, ранфорса (уплотненной бязи), сатина, жаккарда. Также, представлены модели из материалов природных антисептиков - льна и бамбука. Прекрасные антиаллергенные свойства и особенный внешний вид делают их фаворитами среди покупателей.

А что же в Украине? На каком постельном белье спали наши предки? Чаще всего постельные принадлежности шили из льна - самой доступной в те времена ткани. И украшали чудесной вышивкой. Интересно, что все узоры были символичны. И не повторялись на постельном белье девушки или семейной пары.

Выбирая очередной комплект постельного белья и вспоминая наши исторические заметки, думаем, вам будет интересно подбирать комплект в стиле Ренессанс, Барокко или в традиционном украинском стиле.