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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и осуждает противоправную организацию и проведение Россией так называемых «выборов» в незаконные органы оккупированных Крыма и Севастополя.

Об этом в ведомстве заявили в воскресенье, 13 сентября.

«Считаем такие действия Кремля продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Крым и Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, а их правовой режим определяется нормами международного гуманитарного права. Поэтому проведение РФ псевдовыборов на этих территориях является нелегитимным, а их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.

МИД отметило, что так называемые «выборы губернатора Севастополя» и «довыборы депутатов» в так называемый «государственный совет Республики Крым» и «симферопольский местный совет» являются грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, обязательств РФ по двусторонним международным договорам и других норм международного права, в частности резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

В министерстве заявили, что все причастные к подготовке и проведению незаконного «голосования» в аннексированном Крыму будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины.

Также в ведомстве призвали иностранные государства и международные организации осудить незаконные действия РФ, расширить санкции на Россию и четко заявить о непризнании результатов «выборов» в временно оккупированных Крыму и Севастополе.

Так называемые "выборы" в Крыму должны состояться 13 сентября 2020.
ForUm

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