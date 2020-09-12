Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует размещение тяжелой техники боевиков на Донбассе возле линии разграничения. Это свидетельствует о нарушении соглашения о перемирия.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Согласно данным отчета, опубликованного 11 сентября 2020, беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал на оккупированном Донбассе ряд нарушений.

В частности, на полигоне возле Тернового в Донецкой области обнаружили четыре гаубицы, а на полигоне возле Бугаевки в Луганской области - почти три десятка гаубиц.

Кроме того, за пределами выделенных мест хранения обнаружили более 30 танков и 13 зенитных ракетных комплексов «Стрела».

«Вооруженные формирования РФ наращивают вооружения и военную технику в прямой близости к линии соприкосновения, демонстрируя устойчивое нежелание соблюдать минские договоренности и невыполнение взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы», - отметили в штабе.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов.