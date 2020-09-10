В Свято-Успенской Почаевской лавре состоялись торжества в день обретения мощей преподобного Иова Почаевского.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе обители возглавил митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

Ему сослужили митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий, наместник обители митрополит Почаевский Владимир и другие архиереи и духовенство Украинской Православной Церкви.

Сегодня Православная Церковь празднует 361 год со дня обретения мощей преподобного Иова, игумена Почаевского (1551-1651). 28 августа по старому стилю 1659 года митрополит Дионисий (Балабан) вместе с овруцким архимандритом Феофаном нашел мощи преподобного Иова (Железо), который трижды являлся ему во сне. Митрополит сам перенес останки святого в притвор Свято-Троицкой церкви.

После отпуста состоялся традиционный крестный ход Лаврой, во время которого рака с нетленными мощами преподобного Иова была перенесена в каменный грот Пещерного храма.

В канун праздника состоялась малая вечерня с чтением акафиста преподобному в Спасо-Преображенском соборе Лавры, после чего в этом же соборе было совершено всенощное бдение.