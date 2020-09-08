также в разделеРелигия
Управделами УПЦ объяснил, в чем заключаются претензии противников Церкви 4
На Волыни УПЦ начала строить новый храм, вместо захваченного сторонниками ПЦУ 8
В Церкви рассказали, почему апостол призывал людей бодрствовать 10
УПЦ организовала отдых на море для семей с детьми-инвалидами 8
Представители украинского казачества выступили против ЛГБТ-парада в Запорожье 12
Управделами УПЦ рассказал, что нужно сделать, что бы оставить о себе добрую память 9
Митрополит Онуфрий объяснил, когда наступает время приносить духовные плоды Богу 11
Нового Экзарха Беларуси возвели в сан митрополита 8
В Киевской области освятили исторический храм УПЦ 10
Предстоятель Белорусской Православной Церкви призвал соборно молиться за мир в стране 13
На Тернопольщине освятили новый храм, вместо захваченного 11
В Украине в кинотеатрах начался показ фильма "Где ты, Адам?" 22
В Винницкой области сотни верующих УПЦ прошли крестном ходом с иконой Богородицы 9
Предстоятель УПЦ рассказал о том, как человек должен использовать свои таланты 9
Управделами УПЦ напомнил о «красном терроре» Ленина и большевиков 13
Митрополит Лука рассказал о том, что делает верующих христианами 11
В Тульчинской епархии УПЦ будут молиться о прекращении пожаров в Калифорнии 50
В Турции снесли христианский храм 16

Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов прокомментировал требование Епифания Думенко к властям Украины о защите ПЦУ и тех верующих, которые решили «перейти» в новосозданную структуру.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт юротдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов считает, что настоящий способ пополнения новосозданной ПЦУ совершается путем захвата храмов УПЦ.

Его комментарий стал реакцией также на слова преподавателя Тульчинского училища культуры Александра Шкуратовского, который пообещал, что сторонники ПЦУ продолжат отбирать храмы у УПЦ.

«Этот призыв отражает настоящий способ пополнения новосозданной "ПЦУ" – путем захвата храмов УПЦ», – написал отец Александр.

По его словам, «на самом деле в последние годы мы являемся свидетелями именно захватов храмов Украинской Православной Церкви. Отождествляя религиозную общину с территориальной, органы местной власти без ведома верующих УПЦ проводят незаконную перерегистрацию и способствуют захвату церквей».

«В большинстве приходов, которые были захвачены таким способом мы можем наблюдать отсутствие богослужебной жизни – храмы пустуют, а верующие УПЦ или строят новые церкви, или молятся в хатах», - отметил Глава юротдела УПЦ.

Протоиерей Александр Бахов пообещал, что юротдел и верующие УПЦ «будут защищать наши храмы всеми законными способами и реагировать на каждый случай захвата и нарушения прав религиозных общин УПЦ».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги