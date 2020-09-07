В Тернопольской области в селе Подгайцы освятили новый храм УПЦ, вместо захваченного сторонниками ПЦУ.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу «Шумщина православная» в Facebook, чин Великого освящения нового храма совершил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий.

«Немало трудов было сделано для того, чтобы в маленьком селе поднялся новый храм. Пришлось пройти множество искушений и испытаний», - прокомментировали окончание строительства в Шумском благочинии.

После освящения митрополит Сергий совершил в новом храме литургию.

Как сообщалось, храм в Подгайцах незаконно перевели в ПЦУ 12 февраля 2019 года. С тех пор община захваченного храма молилась в доме священника.