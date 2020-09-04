В субботу-воскресенье температура воздуха начнет повышаться, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В течение дня 5 сентября в большинстве областей градуса находиться в комфортных пределах: + 22 + 27 градусов.

На Востоке и юго-востоке, а также в Днипре с районами – до +30 градусов.

6 сентября в большинстве областей станет еще теплее на 2-4 градуса.

Однако атмосферный фронт принесет в воскресенье в западных областях Украины дожди с грозами и там похолодает до + 18 + 22 градусов.

Завтра, 5 сентября наибольшая вероятность дождей и даже ливней с грозами ожидается в южной части Украины. Грозы могут сопровождаться шквалами.

В воскресенье дожди пройдут в западной части Украины и остатки субботних дождей задержатся где-то в Приазовье.

Значительная часть синоптической воскресной Украины будет сухой и преимущественно солнечной.

В Киеве на выходных потеплеет: в субботу до +26 градусов, в воскресенье до +28 градусов. Существенных дождей не предвидится.