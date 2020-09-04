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Заразившегося коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, госпитализировали, сообщает Reuters.

83-летний Берлускони находится в клинике Сан-Рафаэль в Милане, сообщили в возглавляемой им партии «Вперед, Италия».

Отмечается, что состояние политика «не вызывает беспокойства».

О заражении Берлускони стало известно 2 сентября. Он самоизолировался в своем доме в городе Аркоре, севернее Милана.

Политик занимал пост премьер-министра Италии в четырех правительствах течение девяти лет, прежде чем был вынужден уйти в отставку в 2011 году.
ForUm

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