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Неизвестные вернули украденные кресты и дароносицы из Свято-Николаевского храма села Чудей Черновицкой области.

Фото: t.me/orthobuk

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Черновицко-Буковинской епархии, Спустя два месяца после преступления грабители оставили церковное имущество в одной из часовен села.

«Грех затмевает разум человека, но совесть, которая является внутренним Законом Божьим в человеке, наталкивает на исправление и обращение к истине», – пояснил необычный случай настоятель храма протоиерей Николай Попеску.

В епархии отметили, что «молитвы настоятеля и прихожан были услышаны, понимание совершенного злоумышленниками было осмыслено».
ForUm

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