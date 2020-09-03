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Полиция Киевской области установила 22 участника конфликта в Украинке. Об этом сообщила пресс-служба облглавка.

Как сообщалось ранее, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в Украинке на Обуховщине и устроила конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

Всего прозвучало до 10 выстрелов. Об этом местные жители в 19.15 сообщили в Обуховский отдел полиции. Наряды групп реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции были на месте происшествия уже через 20 минут.

Однако участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы.

Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и свидетельских полицейские установили, что к совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в томе числе - и граждане Российской Федерации.

Сейчас уже проведено 10 обысков по установленным адресам участников инцидента.

Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает.

Продолжаются расследования в двух уголовных производствах, открытых по фактам совершения хулиганства с применением оружия и по факту сокрытия преступления - по ч. 4 ст. 296, ст. 396 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и участникам конфликта.
ForUm

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