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Истребитель Су-27 во время учений в Ровенской области снес дорожный знак, соответствующее видео в пятницу, 28 августа, опубликовал телеканал 2+2.

Инцидент произошел на трассе Киев-Чоп во время отработки посадки на автомобильную магистраль. На кадрах можно увидеть, как истребитель летит над дорогой и сносит дорожный знак.

После этого Су-27 начинает набирать высоту, при этом обломки знака с рекомендуемой скоростью остаются на его воздухозаборнике.

В службе автодорог Ровенской сообщили, что за год на трассе сносят несколько дорожных знаков, но обычно это делают автомобили, а не истребители. Однако, проблемы в этом не видят и обещают вскоре установить новый знак рекомендуемой скорости.

Ранее сообщалось, что часть трассы Киев-Чоп перекроют из-за военных учений. Отмечалось, учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.

Напомним, на трассе Киев-Чоп перевернулся грузовик: организован объезд по другой трассе.
ForUm

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