Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили на Харьковщине бывшего боевика террористической организации «ДНР», который является действующим военнослужащим украинских Вооруженных сил. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Во время следствия установлено, что житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации «ДНР». В должности стрелка в составе «спецназа ДНР» и «батальона «Оплот» он исполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно деньги в эквиваленте около 5 тыс. гривен.

В октябре 2014 года боевик по собственной инициативе решил прекратить сотрудничество с террористами и вернулся в Харьковскую область. Впоследствии он вступил в ряды ВСУ.

Следователи Управления СБ Украины в Харьковской области сообщили бывшему боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.