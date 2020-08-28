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В Киево-Печерской лавре сегодня тысячи верующих Украинской Православной Церкви отмечают престольный праздник монастыря - Успение Пресвятой Богородицы.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий сегодня совершил Божественную литургию на площади перед Успенским собором в сослужении архиереев и духовенства, сообщает Центр информации УПЦ.

«Святая Церковь говорит нам, что Матерь Божия всегда с нами, как говорится и в тропаре праздника Успения. Она всегда с нами, только мы должны всегда обращаться к Ней в молитве, особенно когда человеку трудно. Она - самая сильная Молитвенница перед Богом за нас, она всегда рядом с тем, кто нуждается в помощи, нужно только призвать Ее имя», - сказал Блаженнейший в своей проповеди.

Также во время литургии Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев УПЦ совершил архиерейскую хиротонию архимандрита Иринарха (Тымчука) во епископа Новопсковского, викария Северодонецкой епархии.

Во время Литургии возносились сугубые прошения и молитва, читаемая «во время губительного поветрия». Участники богослужения помолились также о врачах, борющихся за жизнь и здоровье больных.

Во время богослужения были совершены священническая и диаконская хиротонии.

После богослужения духовенство с прихожанами и паломниками совершили крестный ход от Успенского собора к Ближним пещерам, где совершили молебен.

Накануне вечером, 27 августа, Предстоятель совершил всенощное бдение с выносом плащаницы в Успенском соборе. Перед началом бдения был прочитан Акафист Успению Пресвятой Богородицы.
ForUm

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