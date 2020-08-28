Бывший посол Украины в НАТО и экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Украине следует временно отказаться от идеи возвращения контроля на Донбассе, особенно если на кону будет стоять западный вектор развития государства.

Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

«А если мы на время откажемся от переговоров о восстановлении территориальной целостности, понимая ограниченность наших возможностей, и решим, что вернемся к этому позже? Мы же по Крыму фактически отказались», - отметил Пристайко.

По его словам, нельзя ставить цель любой ценой вернуть контроль на Донбассе, если для этого надо будет отказаться от движения на Запад.

При этом дипломат признал, что эта идея, которую он предлагал президенту Зеленскому, может вызвать широкую дискуссию и будет воспринята как «зрада».

Пока, по словам Пристайко, у Украины есть три варианта: первый – выполнять Минские соглашения, но с установкой линии, за которой должно быть четкое признание, что этот трек больше не работает; второй - миротворческая миссия, даже если речь о размещении миротворцев на линии разграничения.

«Такое решение принимается в Совете безопасности ООН. Оно мгновенно меняет реальность на Донбассе. Если проголосовали - то все, миротворцы будут. Поэтому, чтобы сорвать его, Россия должна поднять руку и проголосовать против. Если они это сделают, нам остается третий вариант - признать, что на нынешнем этапе мы не можем реализовать свои намерения и восстановить суверенитет на Донбассе», - сказал дипломат.

По его словам, этот третий вариант похож на то, что делала Западная Германия после войны: «Они признали: на этом этапе мы не можем объединиться, но мы остаемся нацией, которая затем объединится».

При этом, отметил Пристайко, должно быть понимание, что это абсолютно временное решение.

«В истории вообще никогда не было постоянных решений... Но я думаю, что лучше все-таки быть государством, народом. У нас в истории этого постоянно не хватало» - отметил он.