С назначением нового руководителя Одесской таможни Дениса Пудрика, уволенные когда-то Максимом Нефедовым коррупционеры и члены организованных преступных группировок вновь пытаются пролезть на «хлебные места», взяв под контроль теневые финансовые потоки от контрабандных операций, утверждает Интернет-издание Аргументум.

По данным издания, в ближайшее время на Одесской таможне могут произойти резонансные кадровые назначения, которые положат начало массовому возобновлению коррупционных схем и контрабандных потоков, передает From-ua.

«Как сообщил достоверный анонимный источник в Государственной таможенной службе, на данный момент пытается вернуться на Одесскую таможню ее бывший одиозный «теневой кассир» Павел Щербаков, известный в криминальном мире под прозвищем «Паша-сейф».

Источник утверждает, что интересы Щербакова лоббирует начальник областного управления СБУ в Одесской области Виктор Доровский, который ведет переговоры с новым начальником Одесской таможни Денисом Пудриком на предмет назначения Щербакова на руководящую должность в Управлении противодействия контрабанде», - отмечает издание.

«Трудно сказать, что пообещал Доровскому Щербаков за лоббирование своих интересов. Но факт остается фактом: Щербакова протаскивает на должность Доровский. Известно, что ранее Доровский занимал должность начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью областного управления СБУ и закрывал глаза на преступные финансовые схемы. На данный момент Щербаков хочет вернуться на одну из руководящих должностей Одесской таможни, чтобы вновь подмять под себя контроль над всеми незаконными сборами и денежными потоками от контрабанды. По моей информации, предварительные договоренности уже достигнуты», - говорит источник Аргументума.

Ранее, Павел Щербаков на протяжении многих лет занимал должность заместителя начальника Департамента противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Одесской таможни ГФСУ. Как неоднократно сообщали СМИ, Щербаков отвечал за наполнение и сохранность «теневых касс» периодически сменяющих друг друга ОПГ. В начале 2020 года Щербаков был уволен Максимом Нефедовым.