также в разделеРелигия
Предстоятель Белорусской Церкви призвал усилить молитву о мире в стране 4
Православная Церковь празднует день памяти преподобного Феодосия Печерского 8
В УПЦ рассказали, в чем отличие настоящего христианства от других верований 10
Браиловский крестный ход УПЦ пришел в Почаевскую лавру 22
В духовных школах УПЦ продолжаются экзамены 14
В Житомире верующие УПЦ почтили память Житомирских святых 16
В УПЦ собирают благотворительную помощь для детей к 1 сентября 11
В Запорожской области верующие УПЦ молились об отмене ЛГБТ-парада 58
Овручская епархия УПЦ передала погорельцам Житомирщины продукты и средства гигиены 11
В Киево-Печерской лавре завтра, в день памяти преподобного Феодосия Печерского, совершат 5 литургий 12
В УПЦ объяснили, как относиться к разным религиям 33
Тысячи верующих УПЦ крестным ходом пришли в Почаевскую лавру 36
Во всех епархиях УПЦ в День Независимости молились за Украину 13
В РПЦ напомнили о возможных опасностях, связанных с развитием информационных технологий 11
Священный Синод РПЦ обратился к верующим в связи с пандемией COVID – 19 14
Синод РПЦ назначил нового главу Белорусского экзархата 11
Запорожский митрополит УПЦ рассказал о трех основных критериях канонизации святых 56
В Святогорской лавре отпраздновали день памяти преподобного Иоанна Затворника 28

Стать по-настоящему счастливым можно лишь обретя внутреннюю тишину и радость.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Преподобный Паисий Святогорец советовал, чтобы чувствовать себя счастливым, жить естественной и простой жизнью, в которой нет места излишней роскоши, суете и напрасным волнениям. Для счастья не нужны никакие особенные условия и обстоятельства. Оно приходит без повода, как тихий вечер, легкое движение ветра, тишина перед дождем или первый снег. Главное, не пропустить его появление», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что многие ищут счастья в накоплении материальных ценностей, славе, власти, удовольствиях, однако этот путь является ошибочным.

«Счастье соткано совершенно из другой материи, оно неисчислимо деньгами, необъяснимо рассудком, поэтому и неуловимо для многих. Единственное условие для его появления - внутренняя тишина», - подчеркнул митрополит Антоний.

 

Он напомнил, что счастье приходит туда, где постоянно обитает радость.

«Назначение человеческой жизни - радоваться. Радость небу, ветру, солнцу, звездам, цветам, людям. Эта радость ничем не должна быть нарушена, никогда не должна исчезнуть. Если исчезла радость, значит человек где-то ошибся, в чем-то не так поступил, подумал, сказал. Нужно найти эту ошибку, исправить ее обязательно - тогда радость снова засияет в сердце, а счастье посетит нас», - заключил митрополит Антоний.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8191 грн.
7
Теги