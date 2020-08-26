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Кабинет Министров Украины во время заседания 26 августа одобрил проекты законов, касающиеся присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, дискуссия о необходимости принятия Конвенции продолжается давно, и до сих пор этот вопрос стоял на месте. Для Украины - это прежде всего защита прав детей на полноценную жизнь в кругу семьи.

«Конечно, наш приоритет - чтобы ребенок имел полноценную жизнь в кругу семьи именно в нашей стране. Но если по тем или иным причинам этого не происходит, то должна быть цивилизованная возможность гражданам других государств из стран-участников Конвенции усыновить наших детей», - отметил глава правительства.

Премьер-министр также подчеркнул, что принятие Конвенции будет способствовать налаживанию межгосударственной коммуникации между странами-участниками Конвенции, чтобы в случае нарушения прав детей за рубежом, Украина смогла защитить их и вернуть обратно.

«Более того, дополнительными изменениями в законы мы предлагаем усилить административную и уголовную ответственность за нарушение порядка усыновления детей, лишенных родительской опеки. Некоторые недобросовестные фирмы не должны заниматься усыновлением по различным серым схемам, как это происходило в предыдущие годы. Принятие этого пакета документов исключит такие вещи», - сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил: «Дети имеют право, чтобы их воспитывали в безопасной среде, где их любят, ценят и заботятся об их нуждах».
ForUm

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