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В четверг, 27 августа, в Киево-Печерской лавре празднуют память одного из основателей обители — преподобного Феодосия Печерского.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, в этот день в Киево-Печерской лавре состоится шесть Божественных литургий.

1.00- Ближние пещеры.

5.30- Дальние пещеры.

6.30- Крестовоздвиженский храм.

7.00- Трапезный храм.

08.30- Успенский Собор.

* Преподобный Феодосий родился в древнем городке Васильев (нынешний Васильков) в 1036 году.

В 1058 году Феодосий принял монашеский постриг в Печерской обители. За его подвиги и особые добродетели братия монастыря избрала преподобного Феодосия своим игуменом в 1062 году.

Преподобный Феодосий скончался в 1074 году. Через 18 лет после кончины святого, совершилось перенесение его нетленных мощей в лаврскую церковь.

Тогда вся братия монастыря собралась вместе, и единодушно решили раскрыть место погребения преподобного Феодосия и перенести его мощи в Успенский храм. Найти место, где был погребен святой, поручили преподобному Нестору Летописцу.

За три дня до праздника Успения было найдено место, где должен был находиться преподобный Феодосий. Гроб с телом святого откапывали целую ночь и только наутро дивно сохранившиеся мощи святого были вынесены из пещеры. Открытие мощей святого сразу же ознаменовалось чудесами и знамениями.

В ту ночь многие монахи видели необычайный свет над пещерой святого.

27 августа, к празднику Успения Пресвятой Богородицы, мощи с подобающими им почестями были перенесены в Успенский храм. С тех пор от гробницы преподобного Феодосия постоянно исходило множество исцелений. Через 18 лет после перенесения мощей этот подвижник был причислен к лику святых.

В 1240 году, во время нашествия монголо-татар, рака с мощами вместе с другими священными реликвиями была спрятана братией монастыря под спудом Успенского собора, где она и до сих пор находится.
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