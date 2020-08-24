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Церковь своим авторитетом должна призывать тех, кто у власти, к справедливости.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».

«Священное Писание - это основа нашего представления о мире и о том, как относиться к светской власти мы тоже находим ответ в Писании: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Противящийся власти противится Божию установлению» (Римлянам 13:1-2). Но как далеко простирается эта покорность и как быть если представители власти не имеют отношения к христианству либо враждебны ему и вообще отрицают религию? Во все века христиане считались наиболее лояльными подданными даже в тех странах, где христианство не было государственной религией. Святой апостол Павел говорит: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тимофею 2:1-2)», - объяснил митрополит Антоний.

 

Он напомнил, что апостол Павел «был римским гражданином и прежде всего имел ввиду царствующего тогда императора Нерона - одного из жесточайших гонителей христиан».

«Можно ли молиться за гонителя? Нет ли здесь противоречия? Ответ - в самих словах апостола: «дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Святой Павел очень четко расставляет приоритеты: самое главное для христианина - не создание идеального государства, не достижение комфорта, даже не социальная справедливость, самое главное - это чистая благочестивая жизнь. Такая жизнь, которая поможет нам войти в Царство Небесное. Именно об этом Церковь по апостольской заповеди молится ежедневно. Каждый день в храме звучат слова: «Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте», - подчеркнул владыка.

Митрополит Антоний отметил, что если власть ведет себя несправедливо и тиранически, тогда «Церковь своим авторитетом должна призвать тех, кто у власти, к справедливости. Именно так, например, поступал священномученик Филипп, митрополит Московский, обличая жестокость Иоанна Грозного».

Управделами УПЦ объяснил, что сама природа Церкви не может призывать верующих к насилию, агрессии и силовому свержению власти.

«Одна из обязанностей Церкви в отношении власти - это просить в той или иной степени милости об осужденных, если конечно, сами эти осужденные заслуживают такой милости. Но чего Церковь не может делать, так это призывать к силовому свержению власти. Значит ли это, что массовые выступления верующих вообще невозможны? Возможны. Возможны тогда, когда власть выступает против самого главного, что есть у христианина - против его веры. Но что это за выступления? Это молитвенные шествия, крестные ходы и другие подобные действия. Именно так наша Церковь совсем недавно проявила свою позицию. Именно так гонимая ныне Церковь в Черногории поступает в наши дни. Но там, где есть призывы к насилию, беспорядкам и агрессии, не может быть Церкви», - заключил митрополит Антоний.

 
ForUm

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