Лидер КНДР Ким Чен Ын впал в кому, страной руководит его сестра Ким Е Чен. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на заявление помощника экс-президента Южной Кореи, передает 112 Украина.

Издание сообщает, что заявление чиновника было сделано после того, как южнокорейские разведчики узнали, что 33-летняя сестра лидера КНДР является «де-факто заместителем командира», хотя официальных назначений на эту должность не было.

Отмечается, что Ким Чен Ына в этом году видели на публике всего несколько раз после того, как в апреле в СМИ появилась информация о том, что лидер КНДР находится в «вегетативном состоянии» после операции на сердце.

Вопрос здоровья Чен Ына был поднят, когда северокорейский лидер не смог принять участие в церемонии чествования своего деда Ким Ир Сена в Кымсусанском дворце Солнца.