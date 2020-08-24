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Германия и Франция поддержали инициативу Украины о нормандской встрече на уровне министров иностранных дел.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.

«Я благодарен министру Маасу и французскому коллеге Жану-Иву Ле Дриану за то, что они поддержали мое предложение провести встречу министров иностранных дел нормандского формата, уже вторую ... Сегодня мы обсудили путь подготовки к ней. У нас есть все основания полагать, что эта встреча состоится в полноценном четырехстороннем формате и к нам присоединится глава МИД РФ», - сообщил Дмитрий Кулеба.

Встреча может состояться ориентировочно в сентябре.

По его словам, министр иностранных дел России Сергей Лавров не выдвигает каких-либо дополнительных условий для ее проведения. »Мы все настроены на одно: чтобы эта встреча была содержательной, чтобы мы говорили по существу и искали конкретные решения», - рассказал Дмитрий Кулеба.

Глава МИД добавил, что в последнее время удалось достичь прогресса на «минском треке», в нормандском формате. «Наша задача как министров - поддерживать эту динамику и двигать дело вперед к следующему берлинского саммита наших лидеров и до полного прекращения агрессии на Востоке Украины», - отметил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что в последнее время удалось достичь прогресса на «минском треке» и в нормандском формате. «Наша задача как министров - поддерживать эту динамику и двигаться вперед, к следующему берлинскомусаммиту наших лидеров и до полного прекращения агрессии на Востоке Украины... Но Украина никогда не пойдет на уступки, которые могут подорвать нашу територильною целостность, наше развитие как демократической европейськой страны и не создадут внутри Украины «мины замедленного действия», - подчеркнул он.
ForUm

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