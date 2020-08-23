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Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» поздравила харьковчан с Днем города и с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В поздравлении отмечается, что жители Харькова сейчас стойко и последовательно отстаивают свои права. В частности, право на использование русского языка, право свободно отмечать праздники, за которые проливали кровь их отцы и деды. Харьковчане поддерживают идею восстановления экономических отношений с Российской Федерацией и многие другие основополагающие идеи партии.

«Наша партия приветствует жителей Харькова, поздравляет их с двойным праздником, желает развития и укрепления этому городу, счастья и достатка харьковчанам. Мы и в дальнейшем будем делать все возможное для защиты их прав, повышения благосостояния и обеспечения их социальной защиты», - говорится в поздравлении.

Ранее мы писали, что члены Харьковской городской организации политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» почтили память Георгия Жукова.
ForUm

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