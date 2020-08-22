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Полиция завела 226 уголовных дел за нарушение карантина с начала их введения в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в субботу, 22 августа.

«Было открыто 226 уголовных производств. Из них 114 - по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Больше всего нарушений по ст. 325 УК обнаружено в Днепропетровской (19 производств), Харьковской (12), Закарпатской областях (8) и в Киеве (7)», - сказано в сообщении.

При этом с начала введения карантина полицейские составили на нарушителей 23 753 админпротокола. Больше всего админпротоколов составлено в Днепропетровской области (3094), Киеве (2675), Харьковской (2255), Львовской (1670) и Одесской областях (1414).

Среди них 5235 админпротоколов было составлено на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 2504 - руководителей торговых учреждений питания, 1996 - на водителей транспортных средств, 847 - руководителей предприятий, учреждений и 533 протокола - на руководителей, работников и посетителей ночных развлекательных заведений.

Кроме того, 2640 админпротоколов было составлено за нарушение карантинных правил самоизоляции.

За соблюдением карантинных мер следят 15 тысяч правоохранителей, из которых 13 200 - сотрудники Нацполиции. Ежесуточно проводится около тысячи рейдов, по результатам которых правоохранители составляют в среднем 350 админпротоколов ежедневно.

Напомним, в Украине зафиксирован новый антирекорд COVID-19.
ForUm

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