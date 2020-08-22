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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2 328 человек, зафиксировано 37 летальных случаев, 657 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 22 августа.

В Украине снова зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения. Предыдущее рекордное значение было установлено 20 августа, тогда коронавирус обнаружили у 2134 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 102 971 человек, из них 51 735 выздоровели, летальных исходов — 2244.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 3553 случая;

Волынская область — 5052 случая;

Днепропетровская область — 1932 случая;

Донецкая область — 1215 случаев;

Житомирская область — 2734 случая;

Закарпатская область — 6885 случаев;

Запорожская область — 1287 случев;

Ивано-Франковская область — 7631 случай;

Кировоградская область —756 случаев;

Киев — 11507 случаев;

Киевская область — 4881 случай;

Львовская область — 12965 случаев;

Луганская область — 232 случая;

Николаевская область — 938 случаев;

Одесская область — 5788 случаев;

Полтавская область — 636 случаев;

Ровенская область — 8383 случая;

Сумская область — 1145 случаев;

Тернопольская область — 4507 случаев;

Харьковская область — 7324 случая;

Херсонская область — 332 случая;

Хмельницкая область — 1904 случая;

Черновицкая область — 8713 случаев;

Черкасская область — 1248 случаев;

Черниговская область — 1423 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, жена Зеленского рассказала, как с сыном переболела COVID-19.
ForUm

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