За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2 328 человек, зафиксировано 37 летальных случаев, 657 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 22 августа.
В Украине снова зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения. Предыдущее рекордное значение было установлено 20 августа, тогда коронавирус обнаружили у 2134 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 102 971 человек, из них 51 735 выздоровели, летальных исходов — 2244.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 3553 случая;
Волынская область — 5052 случая;
Днепропетровская область — 1932 случая;
Донецкая область — 1215 случаев;
Житомирская область — 2734 случая;
Закарпатская область — 6885 случаев;
Запорожская область — 1287 случев;
Ивано-Франковская область — 7631 случай;
Кировоградская область —756 случаев;
Киев — 11507 случаев;
Киевская область — 4881 случай;
Львовская область — 12965 случаев;
Луганская область — 232 случая;
Николаевская область — 938 случаев;
Одесская область — 5788 случаев;
Полтавская область — 636 случаев;
Ровенская область — 8383 случая;
Сумская область — 1145 случаев;
Тернопольская область — 4507 случаев;
Харьковская область — 7324 случая;
Херсонская область — 332 случая;
Хмельницкая область — 1904 случая;
Черновицкая область — 8713 случаев;
Черкасская область — 1248 случаев;
Черниговская область — 1423 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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