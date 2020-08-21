В Киеве полиция проверяет информацию о незаконном хранении оружия, задержаны шесть человек, сообщает пресс-служба столичного главка

Правоохранители получили сообщение о том, что неустановленная группа лиц на улице Шота Руставели сохраняет огнестрельное оружие без предусмотренного законом разрешения.

По указанному адресу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа и спецподразделения полиции. Для выяснения личных данных шесть человек задержаны, которые сейчас дают показания.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Полицейские проводят первоочередные следственные действия.