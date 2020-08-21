также в разделеРелигия
В Киево-Печерской лавре приглашают в воскресную школу и группы по творчеству 4
В УПЦ запустили онлайн-чат для духовной и психологической помощи подросткам и молодежи 7
В РПЦ переживают, что Турция закроет монастырь Хора от свободного посещения верующими 8
В Мукачево священники УПЦ стали донорами крови 9
В Запорожье УПЦ в День независимости совершит литургию на 12 языках 12
Преступники, похищавшие иконы по всей Украине, предстанут перед судом 6
Власти Турции хотят превратить в мечеть православный монастырь в Стамбуле 22
Митрополит Антоний рассказал, что является основой настоящей веры 11
Предстоятель УПЦ объяснит, как верующим относиться к материальному благополучию 12
Верующие УПЦ пройдут крестным ходом 210 км из Каменца-Подольского в Почаев 10
Митрополит Антоний объяснил, что значит «быть образцом в слове, в жизни, в любви» 12
Совет Церквей предложил правительству практические способы профилактики COVID-19 24
Управделами УПЦ встретился с митрополитом Антиохийской Церкви 25
В УПЦ рассказали, как правильно определить меру поста 108
В Беларуси опасаются, что Константинополь готовит церковный раскол в стране 11
Верующие Запорожской епархии УПЦ передали продукты для переселенцев Святогорской лавры 12
В столице Сербии начали установку 23-метрового памятника святому покровителю страны 11
Известный хирург Ростислав Валихновский стал священником УПЦ 225

Прокат документального фильма о жизни афонского монастыря Дохиар и его многолетнем игумене старце Григории (Зумисе) «Где ты, Адам?» начнётся в кинотеатрах Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», премьера состоится в столичном кинотеатре «Жовтень» 3 сентября. Купить билеты можно на сайте кинотеатра.

 30 августа состоится допремьерный показ фильма на малой родине режиссёра ленты Александра Запорощенко — в Николаеве (кинотеатр «Батьківщина», начало показа в 13.30). 

 С 10 сентября стартует прокат фильма в сети кинотеатров «Планета Кино» (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Сумы, Харьков).

 «Фильм погружает зрителя в жизнь одного из монастырей Святой Горы Афон. Уединенная монашеская жизнь, полная подлинных персонажей и «повседневных святых», прорывается на экран из-под спуда наших мирских приоритетов. Перед глазами зрителя предстает история о совершенно беспрецедентном образе жизни в живой монашеской общине посреди двадцать первого века», — сказано в анонсе ленты.

Документальный фильм «Где ты, Адам?» был снят по благословению почившего старца Григория (Зумиса), оператор получил разрешение на съёмки, в том числе, в обычно закрытых для глаз паломников уголках обители.

 Впервые ленту показали широкой аудитории в рамках XVII Международного фестиваля православного кино «Покров» в октябре 2019 года, на фестивале фильм взял Гран-При.

Съёмки ленты продолжались почти четыре года - с весны 2015-го до февраля 2019 года. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги