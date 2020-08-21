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На Закарпатье духовенство Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви стали донорами крови в Центре переливания крови Мукачевской ЦРБ.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, донорская акция была проведена по благословению управляющего епархией, митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора.

«Помощь не имеет ограничений во времени и пределах, когда в ней нуждаются те, кто находится в беде: раненые, пострадавшие или тяжелобольные пациенты», - отметили в пресс-службе епархии.

Закарпатское духовенство УПЦ пополняет банк крови «далеко не первый и точно не последний раз, потому что понимает, что став донором крови, можно спасти жизнь людям».

Как сообщалось ранее, в Запорожье верующие Каменско–Днепровского благочиния Украинской Православной Церкви стали донорами крови для онкобольных детей.

В Ровенской области духовенство и верующие Украинской Православной Церкви организовали постоянную сдачу крови для больных в Ровенском областном центре крови.

В Одесской области в течение года клирики Одесской епархии УПЦ сдают около 500 литров крови для помощи больным.

 
ForUm

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