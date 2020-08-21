Руководителю столичного предприятия сообщено о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
По данным прокуратуры Киева, руководитель фирмы, расположенной в Киеве, в период с 2017 по 2019 годы умышленно уклонялся от уплаты арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности.
Причиненные убытки составили 7,5 млн гривен.
В рамках уголовного производства принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба.
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