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Руководителю столичного предприятия сообщено о подозрении по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

По данным прокуратуры Киева, руководитель фирмы, расположенной в Киеве, в период с 2017 по 2019 годы умышленно уклонялся от уплаты арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности.

Причиненные убытки составили 7,5 млн гривен.

В рамках уголовного производства принимаются меры, направленные на возмещение причиненного ущерба.
ForUm

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