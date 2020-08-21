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На Тернопольщине будут судить преступную группу, похищавшую святыни из храмов из храмов и монастырей в разных областях Украины.

Фото: Офис Генерального прокурора

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора, общая стоимость похищенных преступной группой святынь составляет более 2,5 миллионов гривен.

Прокуратура Тернопольской области направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которые на протяжении 2018-2020 годов воровали иконы из храмов и монастырей.

«По данным следствия, ранее судимый житель Одесской области предложил двум жителям региона заработок на краже церковной атрибутики, Группа действовала в течение 2018-2020 годов, похищая ценные иконы из церквей и монастырей, переправляя их по почте в Одессу. В дальнейшем специалисты реставрировали иконы и продавали коллекционерам. Среди их клиентов были бизнесмены, высокопоставленные чиновники и жители стран Европы» – указано в сообщении.

Члены преступной группировки причастны к кражам из церквей и монастырей на территории Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей.
ForUm

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