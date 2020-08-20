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Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой послов, которые по его приглашению два дня проведут в области. В частности, среди послов - представители стран G7, ГУАМ, других стран Европы и Азии, а также европейских институтов, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы хотим, чтобы вы увидели, что Херсонщина – это жемчужина юга Украины. Чтобы вы почувствовали на себе, как прекрасно можно отдохнуть у нас, увидели наши приманки - как туристические, так и инвестиционные, наших гостеприимных людей, наш ответственный бизнес», - сказал Зеленский и пожелал дипломатам хорошего отдыха.

За два дня послы посетят основные жемчужины Херсонской области. В частности, Национальный заповедник «Аскания Нова», винодельческое хозяйство князя Трубецкого, остров Джарылгач, который называют украинскими Мальдивами и тому подобное.

Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, которые и организовали ознакомительную поездку для дипломатов.
ForUm

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