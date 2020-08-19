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Одесская епархия Украинской Православной Церкви организовала флешмоб в поддержку 12-летнего волынянина Максима Ткачука, чью заявку на участие в национальном отборе детского песенного конкурса «Евровидение-2020» накануне аннулировала Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ).

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ, Одесская епархия опубликовала на своем Ютуб - канале и на странице в Фейсбук песню, которую Максим записал для конкурса, с просьбой пользователей социальных сетей ее поддержать.

«Друзья! Давайте лайками покажем наш голос за Максима Ткачука и поднимем эту песню в топ! Выставляем здесь песню «Джамайка», которую спел Максим Ткачук для Национального отбора на Детское Евровидение-2020 года, но которую по политическим мотивам удалило руководство НОТУ», – призвали в Одесской епархии УПЦ.

Как ранее сообщалось в СМИ, Национальная общественная телерадиокомпания отказала 12-летнему Максиму Ткачуку в возможности принять участие в национальном отборе на песенный конкурс Евровидение.

Ранее Максим Ткачук одержал победу в трех номинациях, выступая на престижном конкурсе «Stars of the Albion» в Лондоне, после чего подвергся буллингу в СМИ и соцсетях.

В Одесской епархии поддержали талантливого мальчика, организовав  флешмоб  #МаксимМы сТобой в социальных сетях по всей Украине, а также сняли клип «Смуглянка» с участием юного певца. Клип набрал 7.5 млн просмотров.

«Глядя на замечательное выступление Максима Ткачука крайне неприятно осознавать, что некоторые политические силы не дают развиваться молодым талантам, видя в их творчестве лишь неудобный политический подтекст», - отметил в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.
ForUm

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