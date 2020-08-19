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Осло высылает российского дипломата после задержания норвежца по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

По данным норвежских СМИ, россиянин работал в торговом отделе посольства и совершил действия, несовместимые со статусом сотрудника дипмиссии.

СМИ сообщают, что задержанный накануне гражданин Норвегии - выходец из России. Он работает сотрудником консалтинговой компании, сотрудничающей с проектом «Северный поток-2».

Норвежца задержали во время встречи предположительно с офицером российской разведки. По словам адвоката, его подзащитный признал передачу информации за вознаграждение, однако отверг обвинения в угрозе безопасности Норвегии. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

Спецслужбы не стали задерживать российского гражданина. Был он дипломатом - неизвестно.

МИД России ситуацию пока не прокомментировал. Ранее представитель министерства Мария Захарова заявляла, что в Осло заняты поиском мифических шпионов, вместо того, чтобы бороться с общими вызовами

Предыдущий шпионский скандал между Россией и Норвегией произошел в 2017 году. Тогда в Москве арестовали норвежца Фроде Берга - его обвинили в получении секретных сведений о ВМФ России. В 2019 Берг получил 14 лет лишения свободы и вскоре вместе с двумя литовцами его обменяли на двух осужденных в Литве за шпионаж россиян.
ForUm

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