На Буковине община Украинской Православной Церкви села Кальновцы, пострадавшая от захвата активистами ПЦУ, построила для себя временный храм и теперь приступает к строительству постоянного.

Фото: Черновицко-Буковинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, 18 августа в селе Кальновцы совершили закладку камня для строительства нового храма.

«Мы с вами являемся живыми свидетелями Божьего благословения, как на Буковине отстраиваются общины, приумножаются приходы, прихожане, священники, монахи. Как Церковь Христова, очищенная трудностями и преследованиями, становится только крепче и многочисленнее», – подчеркнули в пресс-службе в епархии.

Как сообщалось ранее, в апреле 2019 года распоряжением главы Черновицкой ОГА община УПЦ в Кальновцах была незаконно перерегистрирована в ПЦУ. Верующие лишились доступа к храму и молились в частном доме. 2 апреля 2020 года митрополит Мелетий освятил в Кальновцах временный храм УПЦ в честь святого великомученика Пантелеимона.