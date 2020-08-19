В Черкассах в кафедральном Свято-Михайловском соборе Украинской Православной Церкви верующие встретили нового правящего архиерея, назначенного Священным Синодом УПЦ.

Фото: Черкасская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Черкасской епархии, архиепископа Феодосия (Снигирёва) представил собравшемуся духовенству и верующим Черкасской епархии управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Владыка Антоний зачитал решение Синода о назначении владыки Феодосия и пожелал ему достойно продолжать ревностное служение Богу, которым прославил свою память почивший митрополит Софроний.

В соборе был отслужен молебен с прошением о том, чтобы Господь ниспослал благословение на архипастырский подвиг владыки Феодосия.

«Владыка Софроний был человеком и архипастырем с большой буквы. И не потому, что он построил величественный собор, в котором мы сейчас находимся, и множество других храмов. Владыка Софроний был человеком глубокой веры, искреннего сердца, что вызывало любовь и почёт со стороны других людей. Для многих из вас он стал духовным отцом, а немало присутствующих тут священников именно из его рук приняли священническую благодать. Поэтому я хорошо осознаю всю ответственность, которая на меня возложена: что люди будут сравнивать мои шаги, слова, взгляды и поступки с тем, как это было у владыки Софрония», - сказал архиепископ Феодосий в своем слове.

Затем владыка попросил священников, монахов, монахинь и верующих о молитвах.

«Я верю в то, что нахожусь перед вами на этой кафедре не без воли Божией. Не без трепета я узнал, что могу получить своё назначение сюда, в Черкассы. Но некоторые обстоятельства в моей жизни указывали на то, что на это есть воля Божия, и это придаёт мне сил начинать новую страницу в истории Черкасской епархии», — сказал архиепископ.

Как сообщалось ранее, решением Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся 17 августа в Киево-Печерской лавре, архиепископ Боярский Феодосий (Снигирев) назначен новым управляющим Черкасской и Каневской епархией.