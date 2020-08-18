В Украинской Православной Церкви организовали рабочую группу для открытия церковно-приходских больниц.
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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода УПЦ.
Священный Синод Украинской Православной Церкви 17 августа на своем заседании в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, организовал рабочую группу для создания церковно-приходских больниц (амбулаторий).
Как сообщалось ранее, Священный Синод продолжает миротворческие инициативы Украинской Православной Церкви по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим, принято решение в сентябре в Свято-Успенской Святогорской лавре провести Форум «Люди мира».
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