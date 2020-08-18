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В Украинской Православной Церкви организовали рабочую группу для открытия церковно-приходских больниц.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, соответствующее решение было принято на заседании Священного Синода УПЦ.

Священный Синод Украинской Православной Церкви 17 августа на своем заседании в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, организовал рабочую группу для создания церковно-приходских больниц (амбулаторий).

Как сообщалось ранее, Священный Синод продолжает миротворческие инициативы Украинской Православной Церкви по прекращению вооруженного конфликта на Донбассе. В связи с этим, принято решение в сентябре в Свято-Успенской Святогорской лавре провести Форум «Люди мира».
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