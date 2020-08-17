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92% граждан считают, что им не пришлось переболеть коронавирусом. 5% заявили, что они или их родственники перенесли COVID-19, 3% - затруднились ответить.

Таковы данные исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов, сообщили в Украинском кризисном медиа-центре.

«Эти данные, конечно, не могут быть мерилом реального уровня заболеваемости, но они говорят о том, что между реальной информацией о распространении коронавируса и опасениями граждан есть пробел, и она превращается в пропасть, которая заполняется слухами и дезинформацией, на чем будет играть государство-агрессор», - подчеркнул Петр Бурковский, аналитик Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

35% украинцев уверены, что больше всего усилий для сдерживания пандемии COVИD-19 приложили врачи и медработники. Второе место делят местная (21%) и центральная власть (19%). На третьем - волонтеры и общественные организации (17%), далее - сами граждане (14%). По сравнению с этим, усилия большого бизнеса как наибольший вклад оценили только 2%, а местных организаций политических партий - менее 1%. 15% граждан считают, что вообще никто не приложил значительные усилия для сдерживания эпидемии коронавируса.

51% опрошенных считают, что главную ответственность за качественное здравоохранение и подготовку медицинских учреждений к работе в условиях пандемии несет профильное министерство. Еще 17% украинцев главную ответственность возлагают на президента Украины –  вдвое больше, чем количество тех, кто возлагает ответственность на правительство. Показательно, что на ответственности президента за подготовку к пандемии чаще говорили респонденты в западном и центральном регионах Украины.
ForUm

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